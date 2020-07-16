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ЕС не открыл границы для украинцев

Ближайшие две недели ждать открытия границ не стоит

сегодня, 18:45
Автор:

Владимир Лавский
ЕС не открыл границы для украинцев

Совет Европейского Союза обновил перечень третьих стран, жителям которых разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Об этом сообщает "Европейская правда". 

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае с Китаем азиаты также должны отменить свои ограничения для жителей ЕС. 

Ни одной новой страны в список "безопасных" Европейский Союз решил не добавлять.

При этом из списка "выпала" Сербию и Черногорию, жителям которой был разрешен въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Как ранее сообщали "Комментарии", 89-летний миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил, что пандемия коронавируса Covid-19 может разрушить Европейский союз.



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