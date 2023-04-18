В МИД зовут президента Бразилии в Украину, прежде, чем начинать диалог о мире с РФ

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления. Как передает портал "Комментарии, соответствующий пост выложил у себя в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским", — отметил Олег Николенко.

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В МИД уточнили, что Украину "не нужно ни в чем убеждать", ведь война ведется на украинской территории.

Представитель МИД также подтвердил приглашение Луису Инасиу Лулу да Силве посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



