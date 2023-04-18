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В МИД зовут президента Бразилии в Украину, прежде, чем начинать диалог о мире с РФ

После предложений о мире с РФ в МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть российскую агрессию собственными глазами

сегодня, 15:05
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Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления. Как передает портал "Комментарии, соответствующий пост выложил у себя в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.

В МИД зовут президента Бразилии в Украину, прежде, чем начинать диалог о мире с РФ

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским", — отметил Олег Николенко.


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В МИД уточнили, что Украину "не нужно ни в чем убеждать", ведь война ведется на украинской территории.

Представитель МИД также подтвердил приглашение Луису Инасиу Лулу да Силве посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0HUwenp5xSaxayczFp7kmj7Uo5mi3ieAYFnK6HAKpq8EsCijCr6Qm4osTZy2dKqeNl?__cft__[0]=AZUUy5r-j9lDJ13EyIOx6NdY_cfbt5fWPGrf29V6VHXTRwqEX50kKy8RmftXGJ24j7Phn9n6iF5HM7n-PzO3hHrcutQVJw2CryZy-v5DNGXOahhEzGrqUXh5H58
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