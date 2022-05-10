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В МИД заговорили об освобождении всех территорий, но не исключают переговоров

Исход этой войны может решится после битвы за Донбасс

сегодня, 17:03
Автор:

Кравцев Сергей
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В том случае, если Украина одержит победе в битве за Донбасс, которая продолжается в эти дни, она будет ставить своей целью освобождение всех своих территорий, но и переговоры в таком случае все равно исключать нельзя. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Financial Times".

В МИД заговорили об освобождении всех территорий, но не исключают переговоров

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр признал, что в первые дни войны Украина действительно рассчитывала на то, что путем переговоров удастся остановить боевые действия и добиться того, чтобы российские войска были отведены на те позиции, которые они занимали до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение. Также Киев рассчитывал на то, что агрессор рассчитается с Украиной за нанесённый ущерб. 

Теперь уже, отметил дипломат, если Украина и её Вооружённые силы достаточно мужественно проявят себя в битве за Донбасс, одержав победу, то это будет определяющим фактором относительно дальнейшей динамики войны. В таком случае нельзя исключать, что победой для Украины будет считаться освобождение всех её оккупированных территорий.

По словам Кулебы, только, если Россия одержит поражение в этой войне, это позволит Украине открыть все свои черноморские порты и вновь запустить экспортную экономику.

Глава МИД Украины уверен, что, если Запад и дальше будет поддерживать Украину, предоставляя новые образцы вооружения, то украинские защитники смогут не только выбить врага из Херсонской области, но и нанести удар по Черноморскому флоту и, как следствие, разблокировать проход к морю. При этом Кулеба подчеркнул, что Украина не исключает, что что переговоры могут возобновиться в любой момент, но позиции на этих переговорах должны быть сильными.

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Источник: https://www.ft.com/content/8db0d387-fb41-4142-b78f-6619d36d8be0
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