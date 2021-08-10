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Главная Новости Политика внешняя политика В МИД Украины заявили, что ставка Лукашенко на Путина проигрышная
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В МИД Украины заявили, что ставка Лукашенко на Путина проигрышная

Украина вызвала в МИД главу посольства Беларуси после заявлений Лукашенко

сегодня, 17:16
Автор:

Кравцев Сергей

От временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева в МИД попросили объяснений в связи с высказываниями Александра Лукашенко во время общения с представителями СМИ. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет издание "Комментарии".

В МИД Украины заявили, что ставка Лукашенко на Путина проигрышная

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Главного дипломата Беларуси официально предупредили, что заявление о возможности признать аннексированный Россией Крым территорией Российской Федерацией может быть приравнено к соучастию в агрессии Кремля против целостности украинского государства. В МИД отметили, что Киев ждёт от белорусской стороны разъяснения после публичных заявлений Лукашенко по допросу оппозиционера Романа Протасевича "псевдопрокурорами" "ЛНР". Если то, что заявил Лукашенко правда, то выходит, что МИД Белоруссии изначально дезинформировал украинскую сторону, когда отрицал какой-либо факт приезда таких "прокуроров" в Минск. 

Отдельно в МИД обратили внимание на пропаганду Российской Федерации, которую запускает лично Лукашенко, когда говорит о том, что в Украине якобы подготавливаются боевики для переброски на территорию Беларуси. На самом деле всё это не соответствует действительности и есть самой настоящей пропагандой, за которой стоят российские спецслужбы. По мнению украинских дипломатов, такими лживыми заявлениями об угрозах со стороны Украины и тому подобное режим Лукашенко пытается найти оправдания для своих репрессивных методов и наступления на права и свободы белорусов. Также в МИД Украины напомнили о предупреждениях Лукашенко вместе с президентом РФ Путиным "поставить Украину на колени". Официальную Беларусь проинформировали, что такие заявления свидетельствуют о слабости сегодняшней Беларуси. Ни о какой силе здесь и речи нет, потому что российский президент не сумел поставить Украину на колени. Поэтому Лукашенко изначально ошибся, когда сделал ставку на российского диктатора.

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-vikliku-do-mzs-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-respubliki-bilorus-v-ukrayini
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