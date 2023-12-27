В МИД Украины ответили на заявления из Германии по поводу территориальных уступок

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Украина может смириться с временной потерей украинских земель, чтобы иметь перемирие с Россией. На такие заявления отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото из открытых источников

Олег Николенко подчеркнул, что в случае территориальных уступок со стороны Украины, агрессивный режим Путина будет еще на шаг ближе к Германии.

Facebook Олег Николенко и добавил, что "Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом". "Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности", — написал Николенко и добавил, что "Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом".

По словам Николенко, сдача украинских земель лишь усилит желание Путина продолжать войну в Украине и за ее пределами.

"Уступки по территориям непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины. Мир в Европе лежит из-за поражения Москвы. Его (Путина) цель – уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы", — утверждает Николенко.

Напомним, что Михаэль Кречмер призвал к перемирию между Украиной и Россией с временной потерей оккупированных территорий. Кроме того, германский политик говорит о необходимости возобновить сотрудничество с Россией со стороны Берлина.

Ранее портал "Комментарии" писал об опросе, в котором выяснилось, сколько немцев готовы защищать Германию в случае нападения России на их страну.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Саксонии Михаэле Кречмере, ранее отмечавшем, что войну не может выиграть ни Украина, ни Россия, поэтому нужно рассматривать дипломатические варианты для окончания войны.







