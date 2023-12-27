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В МИД Украины ответили на заявления из Германии по поводу территориальных уступок

Михаэль Кречмер призвал Украину пойти на перемирие и отдать часть территорий России.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Украина может смириться с временной потерей украинских земель, чтобы иметь перемирие с Россией. На такие заявления отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко.

В МИД Украины ответили на заявления из Германии по поводу территориальных уступок

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото из открытых источников

Олег Николенко подчеркнул, что в случае территориальных уступок со стороны Украины, агрессивный режим Путина будет еще на шаг ближе к Германии.

"Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности", — написал в Facebook Олег Николенко и добавил, что "Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом".

По словам Николенко, сдача украинских земель лишь усилит желание Путина продолжать войну в Украине и за ее пределами. 

"Уступки по территориям непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины. Мир в Европе лежит из-за поражения Москвы. Его (Путина) цель – уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы", — утверждает Николенко.

Напомним, что Михаэль Кречмер призвал к перемирию между Украиной и Россией с временной потерей оккупированных территорий. Кроме того, германский политик говорит о необходимости возобновить сотрудничество с Россией со стороны Берлина.

Ранее портал "Комментарии" писал об опросе, в котором выяснилось, сколько немцев готовы защищать Германию в случае нападения России на их страну.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Саксонии Михаэле Кречмере, ранее отмечавшем, что войну не может выиграть ни Украина, ни Россия, поэтому нужно рассматривать дипломатические варианты для окончания войны.





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Источник: https://www.facebook.com/1090077030/posts/10230813200928827/?mibextid=aI5dXw
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Обсуждения

SS

сегодня, 14:54

А это чмо лупоглазое николенька не хочет в окоп прыгнуть?!


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