В МИД Украины ответили на заявления из Германии по поводу территориальных уступок

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Украина может смириться с временной потерей украинских земель, чтобы иметь перемирие с Россией. На такие заявления отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко.
Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото из открытых источников
Олег Николенко подчеркнул, что в случае территориальных уступок со стороны Украины, агрессивный режим Путина будет еще на шаг ближе к Германии.
По словам Николенко, сдача украинских земель лишь усилит желание Путина продолжать войну в Украине и за ее пределами.
Напомним, что Михаэль Кречмер призвал к перемирию между Украиной и Россией с временной потерей оккупированных территорий. Кроме того, германский политик говорит о необходимости возобновить сотрудничество с Россией со стороны Берлина.
Ранее портал "Комментарии" писал об опросе, в котором выяснилось, сколько немцев готовы защищать Германию в случае нападения России на их страну.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Саксонии Михаэле Кречмере, ранее отмечавшем, что войну не может выиграть ни Украина, ни Россия, поэтому нужно рассматривать дипломатические варианты для окончания войны.
Обсуждения
Новости
SS
сегодня, 14:54
А это чмо лупоглазое николенька не хочет в окоп прыгнуть?!