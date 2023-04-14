В МИД Украины ответили на хамство Орбана, призвав взглянуть правде в глаза

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Кравцев Сергей
В Министерстве иностранных дел Украины ответили на упреки одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев в условиях войны очень зависит от финансовой поддержки западных партнеров – напомнив, что Европа получает взамен, а также о ситуации самой Венгрии. Как передает портал "Комментарии", соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Представитель МИД назвал циничными такие высказывания венгерского премьера в ситуации, когда и сама Венгрия нуждается в немалых средствах ЕС для поддержания экономической стабильности.
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Стоит отметить, Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины не может продолжаться постоянно. Венгерский политик подчеркнул, что если бы Европа перестала давать деньги Украине, то война бы закончилась.
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Очікувано - сам дурень! Корумпована Хунта егоїстичних укромуністів існує тільки на гроші інших. Далі, на черзі, розкрадання Росії. Відчують на собі наше життя. Не тільки ж нам.