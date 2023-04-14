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В МИД Украины ответили на хамство Орбана, призвав взглянуть правде в глаза

В МИД Украины также напомнили о зависимости Венгрии от ЕС

сегодня, 15:32
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Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на упреки одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев в условиях войны очень зависит от финансовой поддержки западных партнеров – напомнив, что Европа получает взамен, а также о ситуации самой Венгрии. Как передает портал "Комментарии", соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

В МИД Украины ответили на хамство Орбана, призвав взглянуть правде в глаза

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Представитель МИД назвал циничными такие высказывания венгерского премьера в ситуации, когда и сама Венгрия нуждается в немалых средствах ЕС для поддержания экономической стабильности.                                                                                                


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"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует, прежде всего, в свою собственную безопасность. Венгерская власть должна быть благодарна за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", – отметил Олег Николенко.

Стоит отметить, Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины не может продолжаться постоянно. Венгерский политик подчеркнул, что если бы Европа перестала давать деньги Украине, то война бы закончилась.

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