В МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова о "заминированных портах"

Украина вместе со своими партнёрами и союзниками разрабатывает программу, как возобновить экспорт украинской продукции через морские порты, которые на сегодняшний день заблокированы страной-агрессором. Россия должна отвести свои войска в морской акватории вокруг Украины и гарантировать, что суда с продовольственными грузами россияне не будут атаковать. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николаенко в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на издание "Европейская правда".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия якобы готова пропустить суда с украинским зерном, как ответный шаг на то, что Киев разминирует порты. Николенко назвал заявление Лаврова таким, которое не соответствует действительности, ведь вторгнувшись в Украину именно российские войска осадили украинские морские порты, после чего именно Россия заминирована часть морской акватории и с того момента не оставляет попыток прорваться со стороны моря и вторгнуться в Одессу, а также в другие прибрежные города Украины.

Спикер Министерства иностранных дел рассказал, что Киев позитивно относится к тому, что ряд стран готов присоединиться к процессу восстановления безопасности в Чёрном море, но это невозможно, если Россия не сделает первый шаг и не отведёт свои Вооружённые силы с морской акватории вокруг Украины.

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