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В МИД Украины отреагировали на скандальные слова Орбана

Появилась реакция Украины на слова Орбана об отдаче украинских территорий России.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время интервью с американским ведущим Такером Карлсоном рассказал, что Запад должен заключить соглашение с Путиным, которое исключит вступление Украины в НАТО, а Крым останется за Россией. На эти слова отреагировал глава МИД Украины Олег Николенко.

В МИД Украины отреагировали на скандальные слова Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Николенко сначала саркастически ответил, что министерство иностранных дел Украины начало "беспокоиться", что Орбан давно не призывал к узаконению российской агрессии и не критиковал поставки оружия в Украину. Однако дальше Олег Николенко резко заявил, что Украина не будет обменивать свои территории.


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"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", — пишет Олег Николенко.

Напомним, что Орбан не раз критикует помощь Запада для Украины. По словам венгерского лидера, война закончится быстрее, если союзники Украины перестанут отправлять оружие. Орбан утверждает, что таким образом будет сохранена жизнь украинцев. Американский ведущий Такер Карлсон известен своими прокремлевскими заявлениями и комментариями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время интервью Такера с Трампом американский политик призвал США прекратить поддерживать Украину в войне против России.

Также "Комментарии" писали об венгерском активисте, который критикует Орбана за его связи с Путиным и указывает, что политическая элита "жирнеет с каждым днем", а страна находится в экономическом кризисе.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10230065932887593
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