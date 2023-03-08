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В МИД Украины отреагировали на протесты, которые охватили Грузию

МИД Украины призвал Грузию соблюдать международные нормы

сегодня, 16:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Грузия должна гарантировать своим гражданам права на мирные протесты. Украина солидарна с грузинским народом в его стремлении продолжать развитие европейского будущего в стране. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД Украины отреагировали на протесты, которые охватили Грузию

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В МИД отметили, что продолжают внимательно следить за событиями в Грузии на фоне массовых протестов против законопроекта по "иностранным агентам".


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"Как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", — говорится в сообщении.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на вышеупомянутый законопроект и добавили, что тот документ, который решили принять грузинские парламентарии, противоречит всем европейским нормам и законам. 

"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", — добавляет пресс-служба.

Стоит напомнить, грузинская оппозиция вышла на протест против нового закона "об иноагентах", принятого парламентом в первом чтении и весьма схожего с российским. Полиция разогнала протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в США, поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на скандальный законопроект. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что закон "об иноагентах" несовместим с ценностями Европейского союза и противоречит вступлению в ЕС, курс куда декларировала Грузия. Что происходит с этой страной, которая ранее опережала даже Украину в европейской и евроатлантической интеграции? Как события в Грузии могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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