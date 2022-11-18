logo

BTC/USD

16771.86

ETH/USD

1215.67

LTC/USD

62.15

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИД Украины отреагировали на признание России с ударами по объектам инфраструктуры
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Украины отреагировали на признание России с ударами по объектам инфраструктуры

В МИД Украины подчеркнули, что российскую агрессию можно остановить только системами противовоздушной обороны, танками и реактивными системами залпового огня

сегодня, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В МИД Украины приравняли РФ к террористам "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об обстрелах объектов украинской инфраструктуры, которыми Кремль якобы хочет склонить украинскую власть во главе с президентом Владимиром Зеленским к переговорам. Как передает издание "Комментарии", позицию украинского МИД озвучил у себя в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

В МИД Украины отреагировали на признание России с ударами по объектам инфраструктуры

Российский флаг. Фото: из открытых источников

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", — написал Николенко.

По его словам, если проанализировать методы России, то они очень похожи на те же методы, которые используют террористы, когда убивают и шантажируют мирных людей. 

Олег Николенко считает, что после заявления Дмитрия Пескова, как признания России, должны задуматься те страны, которые до сих пор считали, что российское руководство стремиться к переговорам и к установлению мира. Простые разговоры не могут остановить российскую агрессию. Но это могут сделать современные системы ПВО, танки и РСЗО. 

Стоит отметить, что в Офисе генпрокурора уже подсчитали, что Россия с начала полномасштабного вторжения осуществила на энергосистему ыУкраины 126 атак. Только в октябре и ноябре страна-агрессор провела 92 атаки. Враг практически каждый день устраивает ракетный террор.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине затягивается: чего ожидать в скором будущем – стихнут ли боевые действия с приближением зимы. Эксперты разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0Zu4USWq2nSFWSnGtXY6r6GqPRTMiQbQNPU64zdbswh6Ym9y185P2BrWc6iyr4nHWl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!