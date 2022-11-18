В МИД Украины отреагировали на признание России с ударами по объектам инфраструктуры

В МИД Украины приравняли РФ к террористам "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об обстрелах объектов украинской инфраструктуры, которыми Кремль якобы хочет склонить украинскую власть во главе с президентом Владимиром Зеленским к переговорам. Как передает издание "Комментарии", позицию украинского МИД озвучил у себя в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

Российский флаг. Фото: из открытых источников

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", — написал Николенко.

По его словам, если проанализировать методы России, то они очень похожи на те же методы, которые используют террористы, когда убивают и шантажируют мирных людей.

Олег Николенко считает, что после заявления Дмитрия Пескова, как признания России, должны задуматься те страны, которые до сих пор считали, что российское руководство стремиться к переговорам и к установлению мира. Простые разговоры не могут остановить российскую агрессию. Но это могут сделать современные системы ПВО, танки и РСЗО.

Стоит отметить, что в Офисе генпрокурора уже подсчитали, что Россия с начала полномасштабного вторжения осуществила на энергосистему ыУкраины 126 атак. Только в октябре и ноябре страна-агрессор провела 92 атаки. Враг практически каждый день устраивает ракетный террор.

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