В МИД срочно обратились к мировой общественности: по каким объектам Кремль готовит удары

Страна-агрессор готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Глава МИД пояснил, в частности, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", — заверил Сибига.

Глава МИД Украины напомнил, что Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.

Топ-дипломат напомнил, украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Киев призывает все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста.

"Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим Агентство, страны- партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех подходящих объектах", — резюмировал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — мощная атака дронов по составу боеприпасов в российском городке Торопец Тверской области РФ уже обсуждается второй день подряд. Отсрочит ли удар по составу в Торопце массированный обстрел Украины, который в последнее время снова начинают прогнозировать? Сколько таких военных складов может быть на территории РФ? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



