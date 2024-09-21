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В МИД срочно обратились к мировой общественности: по каким объектам Кремль готовит удары

Андрей Сибига заявил, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины перед зимой

сегодня, 16:17
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

В МИД срочно обратились к мировой общественности: по каким объектам Кремль готовит удары

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Глава МИД пояснил, в частности, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", — заверил Сибига.

Глава МИД Украины напомнил, что Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.

Топ-дипломат напомнил, украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Киев призывает все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. 

"Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим Агентство, страны- партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех подходящих объектах", — резюмировал министр.

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