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Главная Новости Политика внешняя политика В МИД сравнили Россию с тяжелым заболеванием: подробности
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В МИД сравнили Россию с тяжелым заболеванием: подробности

По мнению Дмитрия Кулебы, перед Евросоюзом стоит два сложных вызова, и РФ — один из них

сегодня, 15:05
Автор:

Вечканова Елена

Российская агрессия против Украины продолжает волновать как жителей нашей страны, так и многих иностранных партнеров. По мнению руководителя Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в своих особенностях Россия весьма схожа с коронавирусной пандемией, сообщает УНН.

В МИД сравнили Россию с тяжелым заболеванием: подробности

Кулеба сравнил Россию с пандемией коронавируса. Фото из открытых источников

Такое заявление министра прозвучало во время встречи с представителями правительств Люксембурга, Нидерландов и Бельгии 7 мая.

По словам политика, российская агрессия, угрожающая не только Украине, но и всей Европе в целом, похожа на тяжелую болезнь.

Кулеба напомнил, что сейчас весь мир (и Евросоюз в частности) борется против ковидной пандемии. Необходимость быстро реагировать для устранения не лучших последствий коронавируса можно сравнить, уверен Дмитрий Кулеба, с реакцией ЕС на нынешнее поведение России.

Исключение состоит лишь в том, что российское правительство "организовывает" пандемию не в сфере здравоохранения, а в политике.

Тема коронавируса была затронута и в дальнейшем выступлении Кулебы. Главный украинский дипломат высказал благодарность европейским странам за предоставленную помощь — и не только Украине. Также, по словам министра, Украина собирается продолжить сотрудничество с Евросоюзом и всемирной инициативой COVAX, которая предоставляет противоковидные вакцины множеству стран.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда вакцинированные украинцы смогут официально получить вторую прививку необходимым препаратом. Спойлер — разные даты для разных вакцин.

Также на портале мы рассказывали, что известно о новоизобретенной белорусской вакцине против коронавируса. Препарат имеет некие отличия от тех, которые уже используются в Беларуси — как китайского производства, так и российского. Больше деталей — в нашем материале.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1928004-kuleba-porivnyav-rosiyu-z-pandemiyeyu
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Обусуждения

иван

сегодня, 14:13

Правительство и парламент Украины - это шайка воров, им ли трындеть о какой-то агрессии, пандемии, финансовом кризисе и других "помехах" в их тяжелой работе по уничтожению украинцев. 30 лет водят за нос народы богатейшей страны и врут о том как им тяжело и невозможно сделать украинцев богатыми и счастливыми.

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