В МИД сравнили Россию с тяжелым заболеванием: подробности

Российская агрессия против Украины продолжает волновать как жителей нашей страны, так и многих иностранных партнеров. По мнению руководителя Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в своих особенностях Россия весьма схожа с коронавирусной пандемией, сообщает УНН.



Кулеба сравнил Россию с пандемией коронавируса. Фото из открытых источников

Такое заявление министра прозвучало во время встречи с представителями правительств Люксембурга, Нидерландов и Бельгии 7 мая.

По словам политика, российская агрессия, угрожающая не только Украине, но и всей Европе в целом, похожа на тяжелую болезнь.

Кулеба напомнил, что сейчас весь мир (и Евросоюз в частности) борется против ковидной пандемии. Необходимость быстро реагировать для устранения не лучших последствий коронавируса можно сравнить, уверен Дмитрий Кулеба, с реакцией ЕС на нынешнее поведение России.

Исключение состоит лишь в том, что российское правительство "организовывает" пандемию не в сфере здравоохранения, а в политике.



Тема коронавируса была затронута и в дальнейшем выступлении Кулебы. Главный украинский дипломат высказал благодарность европейским странам за предоставленную помощь — и не только Украине. Также, по словам министра, Украина собирается продолжить сотрудничество с Евросоюзом и всемирной инициативой COVAX, которая предоставляет противоковидные вакцины множеству стран.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда вакцинированные украинцы смогут официально получить вторую прививку необходимым препаратом. Спойлер — разные даты для разных вакцин.

Также на портале мы рассказывали, что известно о новоизобретенной белорусской вакцине против коронавируса. Препарат имеет некие отличия от тех, которые уже используются в Беларуси — как китайского производства, так и российского. Больше деталей — в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!