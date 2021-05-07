В МИД сравнили Россию с тяжелым заболеванием: подробности

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Вечканова Елена
Российская
агрессия против Украины продолжает волновать как жителей нашей страны, так и
многих иностранных партнеров. По мнению руководителя Министерства иностранных
дел Украины Дмитрия Кулебы, в своих особенностях Россия весьма схожа с
коронавирусной пандемией, сообщает УНН.
Кулеба сравнил Россию с пандемией коронавируса. Фото из открытых источников
Такое заявление министра
прозвучало во время встречи с представителями правительств Люксембурга, Нидерландов
и Бельгии 7 мая.
По словам политика, российская агрессия, угрожающая не только Украине, но и всей Европе в целом, похожа на тяжелую болезнь.
Кулеба напомнил, что сейчас весь мир (и Евросоюз в частности) борется против ковидной пандемии. Необходимость быстро реагировать для устранения не лучших последствий коронавируса можно сравнить, уверен Дмитрий Кулеба, с реакцией ЕС на нынешнее поведение России.
Исключение
состоит лишь в том, что российское правительство "организовывает" пандемию не в
сфере здравоохранения, а в политике.
Тема коронавируса
была затронута и в дальнейшем выступлении Кулебы. Главный украинский дипломат высказал
благодарность европейским странам за предоставленную помощь — и не только Украине.
Также, по словам министра, Украина собирается продолжить сотрудничество с
Евросоюзом и всемирной инициативой COVAX, которая
предоставляет противоковидные вакцины множеству стран.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда вакцинированные украинцы смогут официально получить вторую прививку необходимым препаратом. Спойлер — разные даты для разных вакцин.
Также на портале мы рассказывали, что известно о новоизобретенной белорусской вакцине против коронавируса. Препарат имеет некие отличия от тех, которые уже используются в Беларуси — как китайского производства, так и российского. Больше деталей — в нашем материале.
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иван
сегодня, 14:13
Правительство и парламент Украины - это шайка воров, им ли трындеть о какой-то агрессии, пандемии, финансовом кризисе и других "помехах" в их тяжелой работе по уничтожению украинцев. 30 лет водят за нос народы богатейшей страны и врут о том как им тяжело и невозможно сделать украинцев богатыми и счастливыми.