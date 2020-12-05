Съехать с санкций не удасться: Кулеба ненавязчиво напомнил ООН о манипуляциях России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН и подчеркнул необходимость объединить усилия чтобы преодолеть последствия пандемии. Он также предостерег от повторения сценариев, когда некоторые государства пытались использовать глобальный кризис для достижения своих целей.

ФОТО: Восточный вариант

"К сожалению, в процессе формирования нашей общей реакции на COVID-19, а также последствий пандемии, нам не удалось избежать откровенных манипуляций. В то время, когда мир как никогда нуждался в единстве, небольшая группа стран решила безответственно воспользоваться ситуацией и попытаться реализовать собственные узкие политические интересы и корыстные цели", — заявил министр на специальной сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, в апреле этого года Россия предложила собственный проект резолюции Генассамблеи ООН, целью которого было ослабить санкционный режим. После того, как документ был заблокирован, РФ вынесла на утверждение еще одну отредактированную версию, однако с тем же манипулятивным содержанием. Украина не поддержала такую ​​резолюцию и прервала так называемую "процедуру умолчания", заблокировав таким образом российскую инициативу.

Министр также заверил, что Украина готова работать вместе с другими странами для эффективной борьбы с общим вызовом и призвал остальных последовать этому примеру.

Как сообщало издание "Комментарии", Кулеба вызвал посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье. Разговор главы МЗС и посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто коснулся инцидента, когда депутаты ОТО в Закарпатской области исполнили гимн Венгрии.

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