"Это не наша забота": у Зеленского обязали Россию снабжать население Крыма водой

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявило, что именно Россия, как государство-агрессор, обязано снабжать жителей полуострова водой, пока продолжает в нарушение всех международных норм занимать его территорию. Об этом написано на странице пресс-службы ведомства в Facebook.

Так, Женевская конвенция, принятая в 1942 году, пишет представительство Зеленского в Крыму, обязует государство-оккупанта снабжать гражданское население всеми необходимыми средствами для жизнедеятельности, включая питание, медикаменты, одежду и так далее.

"Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Более того, статья 60 Четвертой Женевской конвенции предусматривает, что также предоставление гуманитарной помощи третьими сторонами не освобождает государство-оккупанта от обязательств, возлагаемых на нее, в частности, статьей 55 Четвертой Женевской конвенции", - указано в сообщении.

Далее официальные органы подчеркнули, что для России данная задача является крайне дорогостоящей и затратной процедурой, поэтому она всячески склоняет Украину к возобновлению водоснабжения на полуостров, который отняла силовым и методом манипуляций.

"Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", - заключили в Офисе украинского гаранта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала недели в Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа по причине жесткого ограничения подачи воды в регионах с учетом засухи.





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