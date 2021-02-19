В МИД рассказали о разговоре Зеленского с Байденом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, как проходит подготовка первого телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского и нового президента США Джо Байдена. Об этом глава украинского МИД рассказал на брифинге, передает издание "Украинские новости".

Фото: Reuters

По его словам, министерство иностранных дел ведет активную работу над тем, чтобы организовать первый телефонный разговор президентов Украины и США.

Он сказал, что не стоит говорить о нехватке коммуникации Украины и Соединенных Штатов, в этом вопросе не должно быть поводов для беспокойства.

Министр отметил, что дипломаты ведут нормальную плановую работу и готовят разговор глав государств. Кулеба напомнил, что из-за карантинных ограничений международные контакты Байдена сведены до нуля, а все переговоры и встречи он проводит в режиме онлайн.

Также глава МИД сказал, что на данный момент, Байден больше сосредоточен на внутренних проблемах США.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.

Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым президентом на момент инаугурации. Он занял кресло президента США в возрасте 78 лет.

Байден уже успел провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в которых осудил российскую агрессию на Донбассе и заявил о поддержке территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

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