В МИД рассказали о первых контактах с новой администрацией США

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Кравцев Сергей
Украина с нетерпением ждет первых решений новой администрации США и искренне надеется на дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего выступления в штаб-квартире НАТО, сообщает "Радио Свобода".
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Министр отметил, Украина и ее союзники должны сосредоточиться на концепте "мир через силу", чтобы заставить Россию согласиться на справедливые требования по восстановлению безопасности.
В то же время глава МИД отметил важность поддержки США в этом процессе, учитывая ключевую роль Вашингтона в безопасности и военной помощи Киеву.
Андрей Сибига также добавил, что тоже был недавно в Вашингтоне, где встречался с представителями обеих палат Конгресса.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не будет форсировать свое вступление в НАТО во время войны, учитывая позицию отдельных государств-членов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.
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