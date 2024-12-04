В МИД рассказали о первых контактах с новой администрацией США

Украина с нетерпением ждет первых решений новой администрации США и искренне надеется на дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего выступления в штаб-квартире НАТО, сообщает "Радио Свобода".

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр отметил, Украина и ее союзники должны сосредоточиться на концепте "мир через силу", чтобы заставить Россию согласиться на справедливые требования по восстановлению безопасности.

"Мы вместе с нашими союзниками должны сделать все, чтобы принудить Россию к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру. И здесь мы говорим о концепте "мир через силу", — пояснил топ-дипломат.

В то же время глава МИД отметил важность поддержки США в этом процессе, учитывая ключевую роль Вашингтона в безопасности и военной помощи Киеву.

"Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, который будет соответствующим важным встречам, и этот контакт чрезвычайно важен для установления, в частности, отношений с представителями новой администрации", — сообщил он.

Андрей Сибига также добавил, что тоже был недавно в Вашингтоне, где встречался с представителями обеих палат Конгресса.

"Мы надеемся, что американская поддержка Украины будет сохранена", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не будет форсировать свое вступление в НАТО во время войны, учитывая позицию отдельных государств-членов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Топ-дипломат признал, что на сегодняшний день нет смысла вести диалог о формате членства и применения статьи 5 НАТО.

"Для этого должно наступить соответствующее время", – подчеркнул министр.



