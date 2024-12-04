Ряд стран НАТО не видят Украину в Альянсе: в МИД отреагировали

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Кравцев Сергей
Украина не будет форсировать свое вступление в НАТО во время войны, учитывая позицию отдельных государств-членов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат признал, что на сегодняшний день нет смысла вести диалог о формате членства и применения статьи 5 НАТО.
Андрей Сибига признал, что во время войны договоренность о формате членства не представляется реальной.
Впрочем, топ-дипломат подчеркнул, что принципиальная позиция Киева относительно членства остается неизменной. Украина, как и говорится в недавно обнародованном позиционном заявлении, считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.
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Также издание "Комментарии" сообщало – ни о каком членстве Украины в НАТО не может быть и речи: от позиции этих двух стран зависит все.
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