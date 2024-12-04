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Ряд стран НАТО не видят Украину в Альянсе: в МИД отреагировали

Андрей Сибига подчеркнул, Украина не настаивает на вступлении в НАТО во время войны, но и не отказывается от своей стратегической цели

4 декабря 2024, 14:22 comments1233
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Кравцев Сергей

Украина не будет форсировать свое вступление в НАТО во время войны, учитывая позицию отдельных государств-членов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ряд стран НАТО не видят Украину в Альянсе: в МИД отреагировали

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат признал, что на сегодняшний день нет смысла вести диалог о формате членства и применения статьи 5 НАТО.

"Для этого должно наступить соответствующее время", – подчеркнул министр.

Андрей Сибига признал, что во время войны договоренность о формате членства не представляется реальной.                                                             

"Мы – страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое втягивание их в войну. А Украина к этому не стремится", – пояснил министр.

Впрочем, топ-дипломат подчеркнул, что принципиальная позиция Киева относительно членства остается неизменной. Украина, как и говорится в недавно обнародованном позиционном заявлении, считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя. 

"Мы говорим о нашем членстве в НАТО. Стратегическая цель – это вступление в НАТО", – заявил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Марк Рютте раскрыл детали сделки, которую Дональд Трамп может рассмотреть по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – ни о каком членстве Украины в НАТО не может быть и речи: от позиции этих двух стран зависит все.




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