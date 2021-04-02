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Главная Новости Политика внешняя политика В МИД рассказали, когда украинцы снова смогут путешествовать за границу
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В МИД рассказали, когда украинцы снова смогут путешествовать за границу

МИД работает над тем, чтобы создать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев

сегодня, 17:37
Автор:

Лиза Снисар

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что зарубежные поездки в полной мере возобновятся после того, как завершится Covid-вакцинация в Украине и мире, и пандемию возьмут под контроль. Дипломатия прилагает усилия, чтобы украинцы как можно раньше получили достаточное число вакцин. Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post, опубликованном 2 апреля.

В МИД рассказали, когда украинцы снова смогут путешествовать за границу

Путешествия за границу - фото из открытых источников

По его словам, МИД работает над тем, чтобы в диалоге с ЕС создать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.

"Но сейчас главный приоритет — вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", — заявил Кулеба.

Также он подчеркнул, что вакцины до сих пор остаются дефицитным ресурсом, и многие страны запрещают экспорт до полной вакцинации своего населения.

Напомним, что Кулеба также заявил, что по делу о расследовании катастрофы самолета МАУ под Тегераном украинская сторона намерена занять более жесткую позицию по отношению к Ирану. По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы все виновные в катастрофе предстали перед судом. В то же время пока Иран пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения".

Ранее "Комментарии" рассказывали, как накопить на отпуск в нынешних нестабильных условиях? Существуют ли эффективные методы накопления? Применимы ли они в Украине? Как максимально эффективно спланировать свое путешествие? Отметим, что накапливать нужно не в качестве сбережений на будущие непредвиденные нужды, а формировать четко определенный целевой финансовый ресурс.


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Источник: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/kuleba-ukraine-hopes-us-will-take-a-more-active-role-to-end-russias-war.html?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
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