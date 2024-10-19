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В МИД рассказали, какой реакции на войска КНДР в России ждет Украина от союзников

Андрей Сибига заявил, что Украина требует от партнеров отреагироать на войска КНДР в России – реализовать План победы

19 октября 2024, 09:20
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Кравцев Сергей

Украина требует "немедленной и решительной реакции" со стороны евроатлантического сообщества и мира на то, что Северная Корея поддерживает Россию вооружениями и военными. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига. 

В МИД рассказали, какой реакции на войска КНДР в России ждет Украина от союзников

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, который представил президент Владимир Зеленский", – отметил топ-дипломат.

По его словам, поскольку страна-агрессор масштабирует свою войну, союзники должны масштабировать военную поддержку Украины – снять ограничения на дальнобойные удары, начать перехватывать ракеты и беспилотники РФ над Украиной, предоставить приглашение в НАТО и увеличить инвестиции в украинское производство вооружений.

Министр обратил внимание, что северокорейский режим поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом – не наемниками, а регулярными подразделениями, которые РФ намерена бросить на фронт, как пушечное мясо

По словам Андрея Сибиги, страны Евросоюза и НАТО должны осознать, что Северная Корея вторгается в Европу бок о бок с Россией, и не ограничиваться лишь выражением обеспокоенности, а "действовать без промедления".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО. Об этом Тернер написал у себя в соцсети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – очень много слухов и разной непроверенной информации в сети о возможном привлечении Россией северокорейских военных в войне против Украины. Но в Офисе президента советуют спокойно относится к этому. Такое заявление в интервью YouTube-каналу РБК-Украина сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.




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