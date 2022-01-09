В МИД рассказали, как пытаются вытянуть застрявших в Казахстане украинцев

На фоне массовых протестов, которые охватили Казахстан украинские граждане фактически оказались заложниками ситуации, потеряв возможность без проблем выехать из, охватившей протесты, страны. Украинские дипломаты уже активно работают над тем, чтобы помочь соотечественникам вернуться на Родину. Больше всего наших соотечественников сейчас сосредоточено именно в Алматы. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Дипломат рассказал, что из международного аэропорта Алматы на сегодняшний день обычным пассажирам невозможно. Аэропорт функционирует только для приема и отправки авиации стран-членов ОДКБ.

Что касается застрявших в Казахстане украинцах, то Николенко отметил, что все они в безопасном месте, они обеспечены всем необходимым, угрозы их жизни нет.

В МИД располагают информацией, если ничего непредвиденного не произойдет, то уже 9 января первый регулярный рейс после продолжительной паузы из Нур-Сулатана должен вылететь в Киев.

По словам Олега Николенко, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил перед украинским дипломатическом корпусом, не дожидаться, что на полную силу заработают аэропорты в Казахстане и рассматривать все возможные пути, как вывези наших соотечественников из страны.

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