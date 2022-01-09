logo

BTC/USD

41662.47

ETH/USD

3101.76

LTC/USD

129.66

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИД рассказали, как пытаются вытянуть застрявших в Казахстане украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД рассказали, как пытаются вытянуть застрявших в Казахстане украинцев

В МИД уверяют, что жизни украинцев ничего не угрожает

сегодня, 15:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне массовых протестов, которые охватили Казахстан украинские граждане фактически оказались заложниками ситуации, потеряв возможность без проблем выехать из, охватившей протесты, страны. Украинские дипломаты уже активно работают над тем, чтобы помочь соотечественникам вернуться на Родину. Больше всего наших соотечественников сейчас сосредоточено именно в Алматы. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

В МИД рассказали, как пытаются вытянуть застрявших в Казахстане украинцев

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Дипломат рассказал, что из международного аэропорта Алматы на сегодняшний день обычным пассажирам невозможно. Аэропорт функционирует только для приема и отправки авиации стран-членов ОДКБ.

Что касается застрявших в Казахстане украинцах, то Николенко отметил, что все они в безопасном месте, они обеспечены всем необходимым, угрозы их жизни нет.

В МИД располагают информацией, если ничего непредвиденного не произойдет, то уже 9 января первый регулярный рейс после продолжительной паузы из Нур-Сулатана должен вылететь в Киев.

По словам Олега Николенко, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил перед украинским дипломатическом корпусом, не дожидаться, что на полную силу заработают аэропорты в Казахстане и рассматривать все возможные пути, как вывези наших соотечественников из страны.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты рассказали, почему у Путина появилась уникальная возможность провести реинкарнацию СССР, аннексировав Казахстан. Именно поэтому российские войска продолжают прибывать в страну, которую охватили протесты.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ugroz-zhizni-net-mid-ishchet-alternativnyy-1641732455.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!