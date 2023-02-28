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В МИД рассказали, как продвигается создание Спецтрибунала для России

Украина вместе с партнерами продолжает работу над созданием Спецтрибунала для РФ. Международная коалиция продолжит расти

сегодня, 08:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международная коалиции для создания спецтрибунала касательно преступления агрессии против Украины и привлечения военного и политического руководства России к ответственности продолжит расти. Как сообщает пресс-служба министерства, сегодня Кулеба призвал поддержать Спецтрибунал, открывая специальное министерское мероприятие на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире".

В МИД рассказали, как продвигается создание Спецтрибунала для России

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Участие в мероприятии приняли в общей сложности 55 стран, в частности на уровне министров иностранных дел: Бельгия, Дания, Исландия, Коста Рика, Лихтенштейн, Маршаловые острова, Словения, Франция, Швеция.


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"Мы не прекращаем ни на миг работы над созданием специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и их приспешников за преступление агрессии против Украины. Все зверства россиян являются производными от него. Нужно устранить причины, а не только симптомы", — заявил министр.

Глава МИД Украины также обратил внимание на многочисленные нарушения россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, и геноцида, в частности похищения украинских детей и их принудительного усыновления в российских семьях.

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-koaliciya-zi-stvorennya-spectribunalu-shchodo-zlochinu-agresiyi-rf-proti-ukrayini-prodovzhit-zrostati
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