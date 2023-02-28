В МИД рассказали, как продвигается создание Спецтрибунала для России

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Кравцев Сергей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международная коалиции для создания спецтрибунала касательно преступления агрессии против Украины и привлечения военного и политического руководства России к ответственности продолжит расти. Как сообщает пресс-служба министерства, сегодня Кулеба призвал поддержать Спецтрибунал, открывая специальное министерское мероприятие на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире".
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Участие в мероприятии приняли в общей сложности 55 стран, в частности на уровне министров иностранных дел: Бельгия, Дания, Исландия, Коста Рика, Лихтенштейн, Маршаловые острова, Словения, Франция, Швеция.
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Глава МИД Украины также обратил внимание на многочисленные нарушения россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, и геноцида, в частности похищения украинских детей и их принудительного усыновления в российских семьях.
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