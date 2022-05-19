В МИД рассказали, что будет считаться победой Украины в войне против РФ

Победным итогом в российской-украинской войне должна стать деоккупация всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс, а также выплата всех репараций российской стороной. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью нидерландскому сайту NRC заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Глава МИД Украины отметил, что Украина хорошо понимает, что для нее будет победой в войне – это освобождение исключительно всех территорий, включая аннексированный Крым и временно оккупированную часть Донбасса. Это первая часть. Вторая часть состоит в том, что Россия должна будет компенсировать Украине весь тот ущерб, который она принесла своими военными действиями. Третья часть – должны предстать перед судом те военные преступники, которые совершили свои преступления против человечности. Четвертая часть – за Украиной должен быть четко закреплен путь на евроинтеграцию.

По мнению Дмитрия Кулебы, все четыре пункта есть составляющими большой победы, к которой идет Украина.

При этом министр согласился с тем, что с Россией придется сесть за стол переговоров, но не потому что у Украины нет другого выбора, а потому так устроен мир и каждая война в любом случае заканчивается за столом переговоров.

Кулеба подчеркнул, Украина, преодолев много эмоций, которые вызваны зверствами российской армии в Украине, готова сесть за стол переговоров с представителями РФ. Украина готова будет это сделать, если появится шанс на освобождение территорий и завершение войны, то Украина готова к диалогу.

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