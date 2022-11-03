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В МИД отреагировали на заявление Путина о «гарантиях» от Украины по зерновой сделке

В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению"

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина предоставила какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения" не соответствуют действительности. Как передает издание "Комментарии", об этом в Facebook заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В МИД отреагировали на заявление Путина о «гарантиях» от Украины по зерновой сделке

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что российский президент заявил о том, что Украина предоставила "гарантии", после которых Россия якобы решила вернуться к зерновому соглашению. На самом же деле Украина никогда не использовала зерновое соглашение для того, чтобы достичь свои военные цели. Киев четко придерживается всех положений зернового соглашения.

По словам Олега Николенко, в зерновом соглашении четко прописано, что стороны должны соблюдать выполнение зернового соглашения и Украина со своей стороны никогда не атаковала суда, которые перевозили зерно. Украина никогда не использовала морской путь в военных целях.

"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало", — отметил Николенко.

Он добавил, что президент Турции Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш в тесном сотрудничестве с Украиной смогли найти слова, как вернуть Путина к зерновому соглашению.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", — добавил Николенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия возвращается к зерновой сделке: российский диктатор Владимир Путин рассказал о полученных "гарантиях" от Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02T9XtMG3vCERDHAoFWW8Ck2kRvT6TQMrXV8fHb5Fa9NeL7odCPuNiyFjb1HJtjoVyl
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