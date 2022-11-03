В МИД отреагировали на заявление Путина о «гарантиях» от Украины по зерновой сделке

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Кравцев Сергей
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина предоставила какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения" не соответствуют действительности. Как передает издание "Комментарии", об этом в Facebook заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
Дипломат отметил, что российский президент заявил о том, что Украина предоставила "гарантии", после которых Россия якобы решила вернуться к зерновому соглашению. На самом же деле Украина никогда не использовала зерновое соглашение для того, чтобы достичь свои военные цели. Киев четко придерживается всех положений зернового соглашения.
По словам Олега Николенко, в зерновом соглашении четко прописано, что стороны должны соблюдать выполнение зернового соглашения и Украина со своей стороны никогда не атаковала суда, которые перевозили зерно. Украина никогда не использовала морской путь в военных целях.
Он добавил, что президент Турции Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш в тесном сотрудничестве с Украиной смогли найти слова, как вернуть Путина к зерновому соглашению.
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