В МИД отреагировали на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Российскому диктатору Владимиру Путин не дает покоя происхождение украинского лидера Владимира Зеленского. Это лишний раз подтверждает "глубоко укоренившийся антисемитизм" российского президента. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление Путина о еврейском происхождении Зеленского.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит", – отметил Олег Николенко.

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Дипломат подчеркнул, Украина призывает весь цивилизованный мир обратить внимание на публичные высказывания российского диктатора, в которых постоянно присутствуют антисемитские мотивы. Путин сам пытается разжечь ненависть по этническому признаку. Мир должен резко отреагировать на такие попытки российского президента и пресечь их.

Отметим, предшествовало это очередное скандальное заявление Путина российским пропагандистам. Российский диктатор попытался раскрыть еще один, как он считает, хитрый план Запада относительно Украины. По мнению Путина, не украинский народ выбрал презента Зеленского на демократических выборах, а западные кураторы поставили его во главе страны. По мнению хозяина Кремля, "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины.

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