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В МИД отреагировали на предложение Кремля о переговорах после очередного обстрела Украины

Дмитрий Кулеба назвал абсурдной саму идею о мирных переговорах с Россией после очередной ракетной атаки

сегодня, 11:10 comments1405
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор своими действиями напрочь исключает даже саму возможность мирных переговоров. Подобные упреки Кремль использует как дымовой завес, чтобы продолжить атаки. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью японскому изданию "NHK" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

В МИД отреагировали на предложение Кремля о переговорах после очередного обстрела Украины

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Действия России делают саму идею мирных переговоров абсурдной. Российские чиновники просто используют заявления о якобы готовности к переговорам как дымовой занавес, чтобы продолжать агрессию и террор", — отметил глава украинского МИД.

Дмитрий Кулеба добавил, что Украина продолжит борьбу, чтобы освободить свои территории от российской оккупации.

"Украина продолжит освобождать свою землю, спасать людей от российских преступлений, пыток, страданий и невыносимых условий жизни", — добавил Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что в подобном ключе после ракетной атаки высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что ни о каких мирных переговорах с Россией не может быть и речи. Очередной ракетный террор страны-агрессора – яркое тому доказательство.

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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221124_N01/
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