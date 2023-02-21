В МИД отреагировали на мирный план Китая для Украины

Китайский дипломат Ван И показал главе МИД Украины детали анонсированного мирного плана, реализация которого должна привести к установлению мира. Тем не менее, Киев должен проанализировать детали. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге после встречи Украина-НАТО-ЕС.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба рассказал, что Ван И действительно представил основные позиции плана мира, который разработал Пекин.

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"Я жду с нетерпением получить текст... Необходимо изучить детали. Когда мы получим этот документ, мы его изучим подробно и посмотрим, какие выводы есть", – отметил глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что для Украины приоритетной остается формула мира, которую продвигает президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, этот же план обсуждался в Москве, где вчера с визитом был главный дипломат и советник лидера Китая Ван И. До сих пор подробности мирного плана Китая по урегулированию военного конфликта в Украине содержатся в строгом секрете.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на любой предложенный план, Украина продолжит бороться за свою свободу.

Ранее Bloomberg в понедельник со ссылкой на европейских чиновников, имена которых не называются, сообщил, что китайский план мирного урегулирования войны РФ против Украины содержит призывы к прекращению огня и поставок Украине оружия.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И указал, что Китай не желает продолжения "кризиса" в Украине. "Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никакие выгоды от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога", – добавил он, напомнив о предложении лидера Китая Си Цзиньпина, сделанном уже на второй день после полномасштабного вторжения, чтобы Украина и РФ сели и обсудила способы урегулирования "кризиса".

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