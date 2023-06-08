В МИД оценили вероятность ввода войск НАТО на территорию Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страны Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире программы "Завтрак с 1+1" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Глава МИД подчеркнул, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их обороны.
Отметим, бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Как оцениваете данное заявление и украинские перспективы на июльском саммите? Новые зверства России (подрыв той же Каховской ГЭС) могут подтолкнуть страны НАТО к усилению противодействия этой агрессии (в том числе усиливая евроатлантическую интеграцию Украины) – или, напротив, испугать их? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив НАТО, но понимает, что не станет членом Альянса, пока идет эта война. А потому ищет каких-то иных форм гарантии безопасности на данном этапе. Тем временем путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что, если Украина станет членом НАТО, российские интересы якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ – этого не допустить. Как разрубить этот узел? Какие гарантии могла бы получить Украина от стран-членов НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости