В МИД обратились к украинцам с призывом: в какие страны просят воздержаться от поездок

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Кравцев Сергей
В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел (МИД) советует украинцам покинуть Израиль и Ливан или воздержаться от поездок в эти страны в самое ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
В то же время МИД обновило рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории этих стран.
Министерство также обновило рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Ливанской Республике.
В то же время граждан, которые приняли личное решение продолжить пребывание на территории Ливана, призвали воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; территорий, граничащих с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави вблизи Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех вблизи города Сайда; Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие.
Читайте также на портале "Комментарии" — на Ближнем Востоке будет развернуто больше американских оборонных возможностей, чтобы укрепить защиту сил США в регионе и защитить Израиль. Об этом говорится в сообщении Пентагона, пишет Bloomberg.
Также издание "Комментарии" сообщало – все-таки война: США готовят переброску на Ближний Восток дополнительных боевых самолетов.
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