В МИД обратились к украинцам с призывом: в какие страны просят воздержаться от поездок

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел (МИД) советует украинцам покинуть Израиль и Ливан или воздержаться от поездок в эти страны в самое ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В то же время МИД обновило рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории этих стран.

"Тем, кто уже находится в Израиле, ... рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан", – говорится в сообщении.

Министерство также обновило рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Ливанской Республике.

"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем гражданам Украины, которые находятся в этой стране, — покинуть ее территорию", — говорится в сообщении.

В то же время граждан, которые приняли личное решение продолжить пребывание на территории Ливана, призвали воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; территорий, граничащих с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави вблизи Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех вблизи города Сайда; Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие.

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