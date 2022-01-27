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В МИД обратились к посольствам по поводу эвакуации дипломатов из Украины

Представители учреждения приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не менять режим работы дипломатических представительств

сегодня, 08:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Сначала президент Зеленский попытался успокоить украинцев на фоне многочисленных сообщений о российской угрозе. А затем уже и МИД принялось успокаивать союзников Украины, чтобы те не паниковали и не предпринимали поспешных шагов с эвакуации из страны своих дипломатов. В МИД просят посольства "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество. Как передает издание "Комментарии", официальная позиция министерства была опубликована на сайте ведомства.

В МИД обратились к посольствам по поводу эвакуации дипломатов из Украины

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В МИД подчеркивают, что они приветствуют, что большинство диппредставительств, которые есть в Украине, продолжают функционировать в обычном режиме и не предпринимают попыток эвакуации на фоне слухов о подготовке российских войск к вторжению в Украину. 

Обращаясь к тем странам, которые все же начали эвакуацию своих дипломатов в МИД Украины называют такие шаги преждевременными.

В министерстве продолжают тесное сотрудничество с международными партнерами по оценке угроз со стороны России. Также украинские дипломаты просят союзников Украины не нагнетать обстановку, расспросная в СМИ панические заявления о том, что Россия обязательно предпримет попытку нападения на Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью спрогнозировали вероятность российского вторжения в феврале, а также то, как могут развиваться события в самой Украине. Эксперты называют Олимпиаду в Китае тем событием, которое может помешать Путину осуществить свои планы в нападении на Украину. В итоге Кремль может вообще отказаться от своих планов или скорректировать их.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-rezhimu-roboti-inozemnih-diplomatichnih-predstavnictv-v-ukrayini
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