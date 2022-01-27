В МИД обратились к посольствам по поводу эвакуации дипломатов из Украины

Сначала президент Зеленский попытался успокоить украинцев на фоне многочисленных сообщений о российской угрозе. А затем уже и МИД принялось успокаивать союзников Украины, чтобы те не паниковали и не предпринимали поспешных шагов с эвакуации из страны своих дипломатов. В МИД просят посольства "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество. Как передает издание "Комментарии", официальная позиция министерства была опубликована на сайте ведомства.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В МИД подчеркивают, что они приветствуют, что большинство диппредставительств, которые есть в Украине, продолжают функционировать в обычном режиме и не предпринимают попыток эвакуации на фоне слухов о подготовке российских войск к вторжению в Украину.

Обращаясь к тем странам, которые все же начали эвакуацию своих дипломатов в МИД Украины называют такие шаги преждевременными.

В министерстве продолжают тесное сотрудничество с международными партнерами по оценке угроз со стороны России. Также украинские дипломаты просят союзников Украины не нагнетать обстановку, расспросная в СМИ панические заявления о том, что Россия обязательно предпримет попытку нападения на Украину.

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