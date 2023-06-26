logo

BTC/USD

30199.55

ETH/USD

1853.36

LTC/USD

87.13

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИД назвали три условия для поражения России в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД назвали три условия для поражения России в войне

Дмитрий Кулеба уверен в победе Украины в войне, если поддержка Запада будет расти

сегодня, 13:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия не сможет победить в войне против Украины, если международные союзники предоставят Киеву все необходимое вооружение и будут усиливать санкции против важнейших отраслей государства-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД назвали три условия для поражения России в войне

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, озвучил три ключевых условия для поражения России. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Дмитрий Кулеба отметил, что режим Путина сейчас очень слаб и мятеж, которые на этих выходных произошел в РФ – наглядно это подтверждает.

По словам украинского министра, победа Украины в войне во многом зависит от решительности Запада. Насколько он готов продолжать оказывать Киеву военную помощь, оперативно предоставляя артиллерийские системы, РСЗО, снаряды и ракеты к ним. Насколько цивилизованный мир готов ужесточать санкции против Москвы, в частности, в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов. Насколько западные союзники готовы "положить на лопатки" ракетную и дроновую индустрии страны-агрессора, добившись, чтобы товары двойного назначения перестали попадать в Россию.

Отметим, в пятницу 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему мятеж Пригожина провалился – чего теперь ждать от Кремля.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100064814226458/posts/pfbid0Kz838ZLbeTWQhB8ikrr4Dum7gG3h7hGCmcdT5wZKBjE7XxYrf5WqCWCHtE2kCyVtl/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!