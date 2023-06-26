В МИД назвали три условия для поражения России в войне

Россия не сможет победить в войне против Украины, если международные союзники предоставят Киеву все необходимое вооружение и будут усиливать санкции против важнейших отраслей государства-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу МИД.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, озвучил три ключевых условия для поражения России.

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Дмитрий Кулеба отметил, что режим Путина сейчас очень слаб и мятеж, которые на этих выходных произошел в РФ – наглядно это подтверждает.

По словам украинского министра, победа Украины в войне во многом зависит от решительности Запада. Насколько он готов продолжать оказывать Киеву военную помощь, оперативно предоставляя артиллерийские системы, РСЗО, снаряды и ракеты к ним. Насколько цивилизованный мир готов ужесточать санкции против Москвы, в частности, в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов. Насколько западные союзники готовы "положить на лопатки" ракетную и дроновую индустрии страны-агрессора, добившись, чтобы товары двойного назначения перестали попадать в Россию.

Отметим, в пятницу 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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