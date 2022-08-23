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В МИД назвали две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие

Политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневные потери на фронте

23 августа 2022, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Практически весь Европейский Союз помогает Украине против российской агрессии, но есть две страны ЕС – Венгрия и Австрия, которые решили оказаться в стороне. Они отказались предоставлять Украине оружие в рамках нынешнего полномасштабного вторжения России. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РБК-Украина", об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире общее национального телефона.

В МИД назвали две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие

Дмитрий Кулеба. Фото: GETTY IMAGES

Дмитрий Кулеба пояснил, что сейчас каждая страна ЕС поставляет Украине вооружение. Только для Венгрии и Австрии этот вопрос табу. Поэтому в целом Европейский Союз за поддержку Украины в войне против России. Дискуссия лишь возникает в практической плоскости по некоторым вещам. 

При этом глава МИД уточнил, что из-за того, что в Европейском Союзе долго обсуждают какое оружие поставлять, в каких объёмах и в каких сроках гибнут украинские солдаты на фронте. Потому что современное вооружение нужно уже сейчас и как можно больше. Украинские дипломаты пытаются каждый день доносить эти позиции в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, еще пока премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о долгосрочной поддержке Украины в конфликте с Россией. Об этом шла речь во время четырехсторонних переговоров лидеров стран по телефону, сообщает сайт Белого дома. Кроме этого, политики призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и к скорейшему визиту туда представителей МАГАТЭ. Ранее в Британии и США предупредили – удар по ЗАЭС будет нарушением статьи 5 устава НАТО. Каким образом может развиваться ситуация вокруг ЗАЭС? Как оцениваете данные заявления и уровень поддержки Украины со стороны коллективного Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/kuleba-nazval-strany-es-kotoryh-postavki-1661188651.html
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