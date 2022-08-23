В МИД назвали две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие

Практически весь Европейский Союз помогает Украине против российской агрессии, но есть две страны ЕС – Венгрия и Австрия, которые решили оказаться в стороне. Они отказались предоставлять Украине оружие в рамках нынешнего полномасштабного вторжения России. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РБК-Украина", об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире общее национального телефона.

Дмитрий Кулеба. Фото: GETTY IMAGES

Дмитрий Кулеба пояснил, что сейчас каждая страна ЕС поставляет Украине вооружение. Только для Венгрии и Австрии этот вопрос табу. Поэтому в целом Европейский Союз за поддержку Украины в войне против России. Дискуссия лишь возникает в практической плоскости по некоторым вещам.

При этом глава МИД уточнил, что из-за того, что в Европейском Союзе долго обсуждают какое оружие поставлять, в каких объёмах и в каких сроках гибнут украинские солдаты на фронте. Потому что современное вооружение нужно уже сейчас и как можно больше. Украинские дипломаты пытаются каждый день доносить эти позиции в Европе.

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