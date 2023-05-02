В МИД намекнули, что решающей битвы во время ожидаемого контрнаступления может не быть

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Контрнаступление ВСУ не следует воспринимать как решающий бой. Решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "1+1" озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: GETTY IMAGES
Глава МИД отметил, война состоит из нескольких сражений. Если ожидаемым всеми контрнаступлением Киев решит главную задачу, значит можно будет сказать: "Это было решающее сражение, спасибо за поддержку, мы победили".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам министра, войной нужно заниматься, поскольку это ежедневная работа.
Комментируя заявления западных СМИ про возможный "провал контрнаступления", Дмитрий Кулеба сказал следующее: "Это те же эксперты и медиа, которые накануне 24 февраля говорили, что Украина не устоит под ударами России. Скептики говорили "нет", оптимисты давали неделю. Надо меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось".
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ – агрессор: почему "нейтральные страны" поддержали болезненную для Кремля резолюцию ООН.
Обсуждения
Новости