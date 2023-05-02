В МИД намекнули, что решающей битвы во время ожидаемого контрнаступления может не быть

Контрнаступление ВСУ не следует воспринимать как решающий бой. Решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "1+1" озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: GETTY IMAGES

Глава МИД отметил, война состоит из нескольких сражений. Если ожидаемым всеми контрнаступлением Киев решит главную задачу, значит можно будет сказать: "Это было решающее сражение, спасибо за поддержку, мы победили".

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"Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно. Это борьба против нарративов, что в какой-то момент Украине нужно будет сдаться. Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим", — отметил Дмитрий Кулеба.

По словам министра, войной нужно заниматься, поскольку это ежедневная работа.

"Хочу обратить внимание: все цитируют аналитику. Посмотрите на количество контактов Залужного: вчера разговор с Милли, позавчера разговор с командующим силами НАТО в Европе, посмотрите на международные визиты президента. Нет такого звонка, чтобы президент не поднимал тему оружия, необходимого для наших бригад, которые пойдут в контрнаступление", — добавил глава МИДа.

Комментируя заявления западных СМИ про возможный "провал контрнаступления", Дмитрий Кулеба сказал следующее: "Это те же эксперты и медиа, которые накануне 24 февраля говорили, что Украина не устоит под ударами России. Скептики говорили "нет", оптимисты давали неделю. Надо меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось".

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