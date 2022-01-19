В МИД Канады отреагировали на просьбу власти Украины о предоставлении вооружения

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли проинформировала, что Канада рассматривает наиболее подходящий вариант поставки в Украину оборонительного вооружения. Как передает издание "Комментарии", об этом главный дипломат страны заявила, находясь с официальным визитом в Киеве.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото: GETTY IMAGES

Мелани Жоли подтвердила информацию о том, что украинские власти действительно обращались с официальным запросом к правительству Канады о предоставлении вооружения в связи с нарастающей угрозой российского вторжения. Члены украинского правительства повтори ли эти просьбы и при личной встрече.

Министр подчеркнула, власти Канады отдают себе отчет, понимая, насколько важным есть участие страны в поддержке Украины и поэтому сегодня просчитывают разные варианты предоставления такой помощи Киеву. Как только Канада выйдет на какое-то завещающее, итоговое решение – об этом будет сообщено публично.

Мелани Жоли напомнила, что в Украине уже довольно продолжительное время находится одна из самых больших групп канадских военных инструкторов, который прибыли в Украину в рамках миссии "Объединитель" (Unifier). Миссия будет продолжена и в будущем.

По словам дипломата, Москва со своей стороны запустила пропагандистскую машину, искажая достоверную информацию. Запад, в свою очередь, должен всем доносить главную мысль – концентрация российских войск у украинской границы и давление на Украину неприемлемы. Весь мир знает, что Россия сегодня – это агрессор, потому помощь Украине будет оказана.

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