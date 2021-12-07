В Крыму проваливаются новые дороги: журналисты провели расследование

Новые автомагистрали на территории оккупированного Крымского полуострова уже проседают, учитывая то обстоятельство, что они вымощены только 2 года назад. Об этом заявляют эксперты, участвовавшие в журналистском расследовании "Крым. Реалии", посвященному качеству путей крымского региона.

Дороги в Крыму ( фото из открытых источников)

По словам журналистов, исследовавших проблему, после запуска объездной автомагистрали возле Симферополя "Дубки – Левадки", качество которой подрядчик гарантировал на 8 лет, там начало проваливаться путевое покрытие, проседала почва. В образовавшихся ямах можно увидеть емкости водозабора.

Отрезок автомагистрали, протяженностью 9 километров, обошелся около 2 млрд. 200 млн. грн. Например, "Укравтодор", построив 1 километр магистрали первой категории, потратил 170 млн грн. По этим подсчетам, объездной путь вокруг Симферополя украинский концерн построил бы на 670 млн грн дешевле, чем составляли расходы россиян в оккупированном Крыму", — утверждают изучаемые.

По мнению экс-министра ЖКХ крымского региона Николая Порицкого – причины порчи дорожного полотна на новых автомагистралях – допущены технологические нарушения на этапе строительства.

По обнародованной информации такая ситуация не только в районе Симферополя.

Уже рушится новая автострада "Таврида". На некоторых улицах города Керчи, горожане засыпают выбоины раковинами, ямы замазывают бетоном, бросают туда покрышки. В Севастополе на дорожную рытвину утрамбовали ковер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в оккупированном Крыму российские десантники проведут масштабные учения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!