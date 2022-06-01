В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган договорились о разминировании портов в Украине

Министр иностранных дел рф Лавров заявил, что Кремль якобы дал свое предварительное согласие на помощь Турции в разминировании портов Украины. Об этом пишут СМИ России.

В Кремле заявили, что будто бы Путин и Эрдоган договорились о разминировании портов (фото из открытых источников)

"По результатам разговора с президентом Эрдоганом достигли договоренности, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы освободить оттуда суда, которые, по сути, захватили в заложники, с грузами", — говорится в заявлении

Также Лавров сообщил, что эта договоренность предполагает, что в результате разминирования Украина не будет укреплять свой военный потенциал, не повредит флот РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба рассказал, идет ли подготовка к встрече Зеленского и Путина. Украина не раз выступала инициатором переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Но каждый раз в ответ от российских коллег звучало, что еще не время для такой встречи. Поэтому сегодня невозможно спрогнозировать, когда такая встреча может произойти. Министр отметил, что, несмотря на все усилия организовать встречу президентов Украины и России от российской стороны, так и не было ни одного положительного индикатора. По словам Дмитрия Кулебы, из того, что известно, российский президент больше настроен для продолжения войны, чем для прямых переговоров. А в таких обстоятельствах нет никаких перспектив говорить о том, что встреча может состояться в ближайшем будущем. Показателем того, что Россия стремится сесть за стол переговоров, было бы прекращение наступления, прекращение огня. А в итоге все происходит с точностью до наоборот – русские войска продолжают наступать.

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