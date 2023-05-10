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В Кремле придумали, чем объяснить внезапный побег Лукашенко после парада в Москве

Дмитрий Песков сослался на сильную занятость белорусского диктатора

сегодня, 18:07
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Автор:

Лиля Воробьева

Спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал о бегстве Александра Лукашенко с парада 9 мая в Москве. Он придумал якобы занятость самопровозглашенного президента Беларуси.

В Кремле придумали, чем объяснить внезапный побег Лукашенко после парада в Москве

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы очень благодарны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность", — цитируют Пескова российские СМИ.


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При этом Песков сказал, что у Лукашенко были запланированы в Минске мероприятия, связанные с Днем Победы, что и послужило причиной его бегства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко в Москве отказался уходить пешком и пропустил завтрак с Путиным. Журналисты обратили внимание, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который прилетел в Москву для участия вместе с Путиным в параде, отказался идти пешком, а затем вообще пропустил общий завтрак. Во время визита в Москву СМИ зафиксировали крайне болезненный вид главы Белоруссии.

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко не участвовал в рабочем завтраке в Грановитой палате Кремля, который провел президент России для лидеров стран СНГ, приехавших в Москву на День Победы. На это обратили внимание белорусские журналисты. Также, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко вместо того, чтобы пройти пешком несколько сотен метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами, проделал этот путь на автомобиле.
 



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