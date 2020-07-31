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В Кремле объяснили желание РФ выйти из переговоров по Донбассу на уровне советников

В Росси говорят, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак не будет "сворачивать переговоры" по Донбассу

сегодня, 14:20
Автор:

Елена Волкова
В Кремле объяснили желание РФ выйти из переговоров по Донбассу на уровне советников

В Кремле заявили, что Россия не намерена "сворачивать переговоры" по Донбассу, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжает работать на этом направлении. Как передает УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и если это утверждается (в украинских СМИ, – ред.) это является передергиванием", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что полномочия по ведению переговоров передаются от помощников глав-государств в МИДы "нормандского формата", Песков ответил: "В этой работе задействованы все - и помощники, и МИДы, и сами главы государств и Контактная группа". Он подчеркнул, что работа на уровне помощников глав государств будет продолжаться. Песков добавил, что не знает, что именно было опубликовано в украинских СМИ, но если действительно было опубликовано письмо Козака, то "это не самый правильный способ видения дел в плане очень сложных переговоров о теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины". 
При этом он заверил, что Россия "была, есть и остается приверженной Минским договорённостям и считает, что Минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поиска путей урегулирования".

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи. Если прекращение огня на Донбассе будет устойчивым - это позволит перейти к выполнению других пунктов, которые были достигнуты в Париже 9 декабря. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.


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