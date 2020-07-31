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"Все в руках России", - Кулеба назвал условия для нормандского саммита

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что активно настаивает на встрече нормандских лидеров в Берлине в ближайшее время

сегодня, 12:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Все в руках России", - Кулеба назвал условия для нормандского саммита

В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи. Если прекращение огня на Донбассе будет устойчивым - это позволит перейти к выполнению других пунктов, которые были достигнуты в Париже 9 декабря. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина".

Министр отметил, что Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.

"Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет придерживаться того, о чем договорились", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отрицают возможность встречи в нормандском формате в обозримом будущем.



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