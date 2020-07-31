"Все в руках России", - Кулеба назвал условия для нормандского саммита

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Екатерина Белоброва
В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи. Если прекращение огня на Донбассе будет устойчивым - это позволит перейти к выполнению других пунктов, которые были достигнуты в Париже 9 декабря. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина".
Министр отметил, что Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.
"Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет придерживаться того, о чем договорились", - сказал Кулеба.
Также он добавил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отрицают возможность встречи в нормандском формате в обозримом будущем.
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