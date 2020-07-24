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В Кремле не понимают, зачем Зеленскому расшифровка Минских соглашений

Москва считает, что украинская сторона пытается всячески затянуть сам процесс выполнения Минских соглашений

сегодня, 13:36
Автор:

Екатерина Белоброва
В Кремле не понимают, зачем Зеленскому расшифровка Минских соглашений

Официальная Москва отреагировала на заявление президента Владимира Зеленского, который вчера в Станице Луганской заявил о необходимости подробно расшифровать каждый пункт Минских соглашений для понимания, какой из них возможен для выполнения украинской стороной, а какой - недопустим. Об этом сообщают РИА-Новости.

Так, в Кремле искренне недоумевают, "что там расшифровывать, ведь и так все понятно".

"Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться", - указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Путина заявил, что Киев всячески затягивает фактический переход к выполнению своих обязанностей, прописанных в документе, и пытается заставить мировую общественность усомниться в Минске-2, который является "краеугольным камнем" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении нормандской встречи в Берлине, поскольку не видит прогресса в соблюдении Минских соглашений.



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