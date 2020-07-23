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Зеленский: "Минские соглашения нужно обязательно расшифровать"

На пресс-конференции в Станице Луганской президент Владимир Зеленский отметил, что непонимание каждого пункта Минских соглашений не позволяет идти по пути их соблюдения

сегодня, 20:18
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский: "Минские соглашения нужно обязательно расшифровать"

Президент Владимир Зеленский  настаивает на расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понимать, какая, условно, строка может быть выполнена украинской стороной, а какая - недопустима. Об этом гарант заявил во время своего визита на Донбасс с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. 

Как пояснил президент, Украина хочет получить ответы на все вопросы, которые касаются выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Тогда мы будем знать и будем видеть, в состоянии ли выполнить это, или не в состоянии, как это будем (выполнять - прим. ред.), кто отвечает (за выполнение - прим. ред.). Все эти вопросы, которые вас интересуют, есть (на переговорах - прим. ред.) в Минске и на Банковой, мы все их поднимаем. Каждый раз, просто читая пункт, говоря о том, что запрещено оружие, использование, кто отвечает - это целая история. Мы хотим разобраться в деталях, и в мелочах будут ответы на все вопросы", - подчеркнул украинский гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР возбуждало уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко за подписание документа, известного под названием "Минские соглашения", поскольку, по мнению силового ведомства, в нем содержится факт, подразумевающий государственную измену.


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