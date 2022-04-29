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В Киеве возобновляет работу посольство Нидерландов: подробности

Посольство Нидерландов начинает работу в Киеве

сегодня, 17:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Посольство Нидерландов открывает свой офис в столице Украины – Киеве. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в социальной сети.
В Киеве возобновляет работу посольство Нидерландов, сообщает министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Министр отметил, что возобновление работы посольства в столице Украины важно из-за тесного сотрудничества: страна оказывает Украине гуманитарную и военную помощь.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов . Представители Министерства иностранных дел Нидерландов обнародовали собственное решение о том, что высылают из своего государства 17 работников посольства России. Аналогично принятое решение МИД Бельгии, которое объявило персонами нон грата 21 дипломата посольства РФ в этой стране. Об этом сообщает в социальных сетях министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Как он отметил, Нидерланды заявили о решении выслать 17 представителей разведки России, действующих под дипломатическим прикрытием и связанных с российским представительством в Нидерландах. Поэтому российские разведчики угрожают безопасности Нидерландов. Глава нидерландского МИД добавил, что подобные меры приняты в рамках национальной безопасности страны. Также МИД Бельгии принял решение выслать 21 российского дипломата, поскольку имеют основания подозревать сотрудников посольства России в причастности к шпионской деятельности. Российским дипломатам дали две недели, чтобы они могли покинуть страну.

В Киеве возобновляет работу посольство Нидерландов: подробности

Посольство начало свою работу в Киеве (фото из открытых источников)


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Источник: https://twitter.com/DutchMFA/status/1519962056379838465?s=20&t=0c_JFPqe5I-1rDHhQ678Rw
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