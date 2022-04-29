В Киеве возобновляет работу посольство Нидерландов: подробности

Посольство Нидерландов открывает свой офис в столице Украины – Киеве. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в социальной сети.

В Киеве возобновляет работу посольство Нидерландов, сообщает министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Министр отметил, что возобновление работы посольства в столице Украины важно из-за тесного сотрудничества: страна оказывает Украине гуманитарную и военную помощь.