В Киеве объяснили, почему Путин теперь бросил вызов не только Украине, но и США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на ночную российскую атаку по украинским городам. По его словам, запуск 39 ракет и более 120 беспилотников стал фактическим ответом Владимира Путина на предложенное Соединенными Штатами "энергетическое перемирие". Об этом глава МИД написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Сибига подчеркнул, что основными целями удара стали энергетические объекты. По его оценке, действия Москвы демонстрируют неготовность Кремля поддержать мирные усилия и нежелание прекращать войну.

Министр также заявил, что российские атаки представляют собой вызов не только Украине, но и США. Он призвал международных партнеров не ограничиваться дипломатическими заявлениями и перейти к более жестким мерам против России.

"Агрессия не может приносить экономической выгоды", — подчеркнул Андрей Сибига.

По его мнению, ослабление ограничений или уступки Москве могут обеспечить российской военной машине дополнительные ресурсы для новых атак.

В Киеве настаивают на ужесточении санкций, усилении контроля за их соблюдением и немедленном предоставлении дополнительной помощи для противовоздушной обороны.

Андрей Сибига считает, что Россия должна столкнуться с последствиями отказа от мира, а не получать стимулы для продолжения боевых действий.

Заявление украинского министра прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных дипломатических путях завершения войны. Киев стремится убедить партнеров, что удары по энергетической инфраструктуре требуют не смягчения давления на Москву, а усиления поддержки Украины.

Главный вопрос теперь заключается в том, последуют ли за призывом Киева конкретные решения западных стран – прежде всего новые санкционные меры и дополнительные поставки средств ПВО.

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