У Києві пояснили, чому Путін тепер кинув виклик не лише Україні, а й США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на нічну російську атаку по українських містах. За його словами, запуск 39 ракет і понад 120 безпілотників став фактичною відповіддю Володимира Путіна на запропоноване Сполученими Штатами "енергетичне перемир'я". Про це глава МЗС написав у своєму акаунті у соціальній мережі X.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Сибіга наголосив, що основними цілями удару стали енергетичні об'єкти. За його оцінкою, дії Москви демонструють неготовність Кремля підтримати мирні зусилля та небажання припиняти війну.

Міністр також заявив, що російські атаки є викликом не тільки Україні, а й США. Він закликав міжнародних партнерів не обмежуватися дипломатичними заявами та перейти до більш жорстких заходів проти Росії.

"Агресія не може приносити економічну вигоду", — наголосив Андрій Сибіга.

На його думку, ослаблення обмежень чи поступки Москві можуть забезпечити російській військовій машині додаткові ресурси для нових атак.

У Києві наполягають на посиленні санкцій, посиленні контролю за їх дотриманням та негайному наданні додаткової допомоги для протиповітряної оборони.

Андрій Сибіга вважає, що Росія має зіткнутися з наслідками відмови від миру, а не отримувати стимули для продовження бойових дій.

Заява українського міністра прозвучала на тлі дискусій про можливі дипломатичні шляхи завершення війни. Київ прагне переконати партнерів, що удари по енергетичній інфраструктурі вимагають не пом'якшення тиску на Москву, а посилення підтримки України.

Головне питання тепер полягає в тому, чи будуть за закликом Києва конкретні рішення західних країн – передусім нові санкційні заходи та додаткові постачання коштів ППО.

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