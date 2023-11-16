В Киев приехал бывший премьер-министр Британии: что он пообещал Зеленскому

Во время своего визита в Киев Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, а с понедельника — министр иностранных дел, свой первый рабочий визит нанес в Украину, встретившись в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Лорд Кэмерон заверил президента Украины, что Великобритания будет продолжать оказывать Киеву моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Дэвид Кэмерон в Киеве

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир обращает внимание не только на ситуацию на поле боя в Украине", — сказал Зеленский, имея в виду ситуацию на Ближнем Востоке. "Мы благодарны за неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании. Мы благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И мы рады, что вы приехали в Украину", — сказал он.

Зеленский разместил в социальных сетях короткую видеозапись встречи, во время которой слышно, как лорд Кэмерон говорит: "Я хотел, чтобы это был мой первый визит".

"Своим визитом я хочу сказать, что мы будем продолжать оказывать вам моральную, дипломатическую, экономическую и прежде всего военную поддержку, которая вам необходима — не только в этом и следующем году, но и столько, сколько потребуется", — сказал Кэмерон.

Зеленский и Кэмерон обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и продолжение работы альтернативного зернового коридора.

Визит состоялся в среду, однако объявили об нем только в четверг.

Напомним, что 3 июля 2016 года Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Преемником Кэмерона стала глава МВД Великобритании Тереза Мэй. 12 сентября 2016 года Кэмерон объявил об уходе и из Палаты Общин. После ухода с поста премьера подписал контракт на 800 тыс. фунтов стерлингов о создании мемуаров. Его жена, Саманта, за это время открыла собственную марку одежды — Cefinn. В октябре 2017 года объявлено, что он устроился на работу в американскую компанию First Data, занимающуюся электронными платежами.

13 ноября 2023 года в ходе серии кадровых перемещений в правительстве Сунака Дэвид Кэмерон получил портфель министра иностранных дел. В тот же день ему был присвоен королём титул барона, что позволит ему занять место в Палате лордов. В дополнение к посту министра иностранных дел Кэмерону будет присвоено пожизненное пэрство, что сделает его членом Палаты лордов и первым премьер-министром, получившим титул пэра со времен Маргарет Тэтчер.

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