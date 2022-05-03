В Киев едет немецкий политик: что известно

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Козлова Альбіна
От Германии в Украину прибудет представитель оппозиционных сил. Об этом оппозиционер и член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц написал в Твиттере 3 мая.
Фото иллюстративное / Pixabay
По словам главы штаба Мерца, немецкий политик визитом хочет засвидетельствовать ответственность правительства и политиков Германии перед украинцами, борющимся с российскими оккупантами. Поездка планировалась еще в конце апреля.
Цель визита Фридриха Мерца в Киев - выражение поддержки Украины и солидарность с украинцами со стороны демократического немецкого Бундестага, а также обсуждение вопросов сотрудничества между правительствами.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты сообщили, что происходит с российской дипломатией и что означают заявления Лаврова о Зеленском и еврейском народе, этническую принадлежность Гитлера и антисемитизм.
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