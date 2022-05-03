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В Киев едет немецкий политик: что известно

Оппозиционер из Германии прибудет в Киев для обсуждения сотрудничества

3 мая 2022, 14:26
Автор:

Козлова Альбіна
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От Германии в Украину прибудет представитель оппозиционных сил. Об этом оппозиционер и член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц написал в Твиттере 3 мая.

В Киев едет немецкий политик: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

"Одна ночь по дороге в Киев – впереди нас ждет интересное путешествие, и пока могу сказать: "Все безопасно, все хорошо, украинская власть чрезвычайно сотрудничает. Приятно быть в этой стране", — подчеркнул политик.

"Мы наблюдали недельный спор в правительстве относительно того, хотим ли и можем ли мы вообще поставлять оружие. По состоянию на сегодняшний день позиция Германии понятна. И хорошо, что немецкий Бундестаг прокомментировал этот вопрос. Я не разделяю мнения, что поставки оружия – это лишь символический акт. Дело в том, что украинская армия может защитить свою страну от агрессии. Целью должно быть заставить Путина прекратить войну и освободить Украину", — писал ранее политик, комментируя решение депутатов о поставке тяжелого вооружения Украине.

По словам главы штаба Мерца, немецкий политик визитом хочет засвидетельствовать ответственность правительства и политиков Германии перед украинцами, борющимся с российскими оккупантами. Поездка планировалась еще в конце апреля.

Цель визита Фридриха Мерца в Киев - выражение поддержки Украины и солидарность с украинцами со стороны демократического немецкого Бундестага, а также обсуждение вопросов сотрудничества между правительствами.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты сообщили, что происходит с российской дипломатией и что означают заявления Лаврова о Зеленском и еврейском народе, этническую принадлежность Гитлера и антисемитизм.


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Источник: https://twitter.com/_friedrichmerz
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