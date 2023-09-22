В Карабахе опять расстреляли российских военных: кого подозревают

Сегодня появилась информация о том, что еще один автомобиль с российскими военными, так называемыми миротворцами, был обстрелян в Нагорном Карабахе, в результате чего один "миротворец" ликвидирован, а другой получил ранения. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил украинский журналист Юрий Бутусов.



Российский военный в Карабахе

"На этот раз свое отношение к русским выразили армянские вооруженные формирования. Именно они подозреваются в расстреле автомобиля", — пишет Юрий Бутусов в своем телеграмм-канале.

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Ранее 20 сентября при обстреле "миротворцев РФ" погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных. Известно, что Иван Ковган официально занимал должность заместителя командующего подводными силами Северного флота РФ. Его отправили в Нагорный Карабах только два месяца назад. В обстреле обвинили азербайджанских военных, а президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и принес свои извинения за этот инцидент.

"Ильхам Алиев извинился и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено тщательнейшее расследование произошедшего и все виновные понесут ответственность", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе расположен в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России по результатам Второй карабахской войны. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определён в 5 лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), с автоматическим продлением на очередной 5-летний период, если ни одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Российский миротворческий контингент размещён вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Численность российского миротворческого контингента — 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, по 4 вертолета Ми-8 и Ми-24.

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