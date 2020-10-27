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Главная Новости Политика внешняя политика В Кабмине заявили, что 9 декабря истекает год, отведенный Зеленским для поиска мира на Донбассе
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В Кабмине заявили, что 9 декабря истекает год, отведенный Зеленским для поиска мира на Донбассе

Один год - это время, которое озвучил президент Украины, чтобы реализовать сценарий, прописанный в Минских соглашниях.

сегодня, 10:30
Автор:

Елизавета Черных

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время программы "Хард с Влащенко" заявил, что 9 декабря истечет срок, указанный Зеленским для поиска мира на Донбассе. Чиновник уверяет, что об этом Владимир Зеленский сказал в Париже во время встречи Нормандской четверки 9 декабря 2019.

В Кабмине заявили, что 9 декабря истекает год, отведенный Зеленским для поиска мира на Донбассе

Фото: Слово и Дело

"Я немного по-другому рассматриваю слова президента. Он сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был прописан в 2014 году, имеется в виду Минские соглашения ", — сказал Резников.

В частности, вице-премьер-министр подчеркнул, что война на Востоке не будет завершена в 2020 году, потому что на вывод войск из оккупированных территорий понадобится много времени.

В марте 2020 Владимир Зеленский во время интервью изданию The Guardian предположил, что сможет договориться с президентом РФ Путиным о прекращении войны на Востоке. А в конце августа президент Украины подчеркнул, что надеется завершить войну уже в 2020 году. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу Euronews.

Напомним, что ранее "Комментарии" писали о силовом освобождении Донбасса: есть возможность выполнить предложенное в СНБО.



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