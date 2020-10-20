Силовое освобождение Донбасса: есть ли возможность выполнить предложенное в СНБО

Украинские военнослужащие готовы выполнить приказ об освобождении наших территорий. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. По его словам, Вооруженные силы лишь ждут соответствующего приказа президента Владимира Зеленского. "Комментарии" спросили экспертов, возможен ли силовой сценарий освобождения оккупированной части Донбасса.

"Подобные заявления со стороны Кривоноса — скорее политические"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, что Кривонос не в первый раз делает резонансные заявления, не соответствующие позиции официального Киева.

"Более того, в этот раз в качестве правдоподобности силового сценария Кривонос приводит операцию по уничтожению министра обороны т.н. "ЛНР" Анащенко. И уверяет, что это дело рук наших сил специальных операций. На самом деле ССО не имеет к этому никакого отношения. То есть, в качестве примера нашей "силы" приводится ситуация, не имеющая отношения к действительности", – отмечает Дмитрий Снегирев.

Он подчеркивает, что силовой сценария зависит не столько от политической воли украинского руководства, сколько от изменения ситуации на международной арене.

"В отличие от Карабахского сценария, где после 30 лет заморозки стал возможен вооруженный вариант освобождения Азербайджаном территорий, в нашем случае это вряд ли возможно без внутренних потрясений на территории РФ. А также без ослабления позиций РФ на международной арене", – считает эксперт.

Он напоминает о факте массовой паспортизации жителей оккупированных территорий. По мнению Дмитрия Снегирева, это доказывает, что Россия оставляет за собой право вооруженного вмешательства во внутренние дела Украины под эгидой "защиты граждан РФ". На данный момент, по данным ОИ "Права Справа", на оккупированной части Донетчины и Луганщины выдано уже 350 тысяч российских паспортов. И процесс паспортизации не замедляется.

К тому же происходит постоянное усиление вооруженных сил страны-агрессора в непосредственной близости от госграницы с Украиной.

"Без значительного ослабления России вооруженный сценарий касательно оккупированных и аннексированных территорий вряд ли возможен, – резюмирует Дмитрий Снегирев. – Подобные заявления со стороны Кривоноса — скорее политические. Тем более, что он прочно ассоциируется к экс-президентом Порошенко. Насколько допустимы такие высказывания из уст госчиновника? Тут оценку должно давать руководство СНБО. Это не первое популистское заявление Кривоноса, который демонстрирует своеобразную фронду, позволяет себе ставить под сомнение курс Украины на дипломатическое решение проблемы. Думаю, это сценарий, в котором Кривонос играет роль исполнителя. А текстовое сопровождение, скорее всего, пишут совершенно посторонние люди — из команды Порошенко".

"Вариант силового освобождения ОРДЛО — это война с применения всех сил вооружения"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия уверен, что последствия попытки силового освобождения Донбасса станет полноценная война. Со всеми вытекающими последствиями.

"Не совсем понимаю это заявление Кривоноса. Вариант силового освобождения ОРДЛО — это война с применения всех сил вооружения. А что такое освобождение городского массива, где находятся боевые и гражданские элементы? Такой вариант был в Чечне с Грозным. Готовы ли мы к таким последствиям? Речь пойдет о десятках, если не о сотнях погибших с нашей стороны. Это – та цена, которую придется заплатить, если мы хотим освобождения этой территории военными методами", – предупреждает Ираклий Джанашия.

По мнению эксперта, такие заявления, как сделал Кривонос, — это чистый пиар. Но и показатель типа – мы готовы что-то делать, а президент не готов. Он якобы нас сдерживает, а мы в любое время.

"Мы сейчас видим такой сценарий в Нагорном Карабахе. Нужно превосходить противника количественно, технологически. Ни в первом, ни во втором мы не превосходим. Равно как стратегически, — подчеркивает Ираклий Джанашия. – Мы не готовы к такой войне – и точно не сможем ее выиграть. Ведь воюем не просто с боевиками "ЛДНР", а со стоящей за их спиной Россией. Впрочем, наш противник сейчас также не готов к полномасштабной войне. Но это уже – другая история".

"Нужно искать дипломатический путь"

Насколько понятно из заявлений руководства государства, исключительно военный сценарий в ОРДЛО не рассматривается украинской стороной. Ведь это приведет к повышенной военной эскалации с РФ. На этом акцентирует аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога о мире и безопасной реинтеграции Юлия Тищенко.

"Поэтому относительно временно оккупированных территорий длится долгий переговорный процесс в рамках Нормандского и Минского форматов, – отмечает эксперт. – Сейчас, несмотря на режим прекращения огня, фиксируются обстрелы украинских позиций. Понятно почему — для российской стороны невыгодно сегодня полноценное урегулирование ситуации. ОРДЛО были и остаются для РФ способом давления на Украину ради достижения политических целей российской стороны".

Но нужно искать дипломатический путь, уверена аналитик. Потому предлагаются новые и новые варианты, рассматривается возможность привлечения новых переговорщиков, модераторов процесса.

"Исключительно военные сценарии приведут к человеческим жертвам, разрушениям и дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта, – подчеркивает Юлия Тищенко. – Они не входят в пакет тех переговорных методов, которые есть в минских договоренностях. И невыполнение которых привело к новым санкциям против РФ".

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