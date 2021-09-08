В Кабмине выразили недовольство по поводу законопроекта об Украине как основного союзника США

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Антон Рудак
Законопроект об Украине как основного союзника США может испортить имидж Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на странице в Facebook.
Ольга Стефанишина в Кабмине. Фото Фейсбук
По словам Ольги Стефанишиной, решение о сотрудничестве двух государств не проговаривалось на уровне президентов. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции убеждена, что оно не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членстве в НАТО. По ее словам, наша страна имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус. В частности действует оборонное соглашение с США и статус партнера НАТО с расширенными возможностями вместе с другими членами Альянса. В Конституции Украины уже закреплен стратегический статус на членство в НАТО, достичь которого можно последовательными шагами, выстраивая доверие и сотрудничество с союзниками.
По мнению Ольги Стефанишиной, никаких гарантий статус Украины "основного союзника вне НАТО" не дает, хотя и юридически не мешает войти в Альянс.
Она призвала народных избранников объединить усилия вокруг подготовки к историческому заседания Парламентской ассамблеи НАТО, которое пройдет в Украине в 2022 году.
Сегодня Верховная Рада может принять обращение к США относительно статуса основного союзника вне НАТО, сообщил на брифинге журналистам председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Этот статус дает возможность использования военных резервных запасов США в Украине, получать избыточные оборонительные материалы, возможность заключать меморандумы с Министерством обороны США.
Ранее Ольга Стефанишина рассказала , что нужно сделать Украине, чтобы стать членом НАТО. Она предложила пять законопроектов, которые могут это приблизить.
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