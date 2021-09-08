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В Кабмине выразили недовольство по поводу законопроекта об Украине как основного союзника США

Обращение Украины в США, насчет основного союзника вне НАТО, может негативно повлиять на международный имидж, - Стефанишина

сегодня, 11:38
Автор:

Антон Рудак

Законопроект об Украине как основного союзника США может испортить имидж Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на странице в Facebook.

В Кабмине выразили недовольство по поводу законопроекта об Украине как основного союзника США

Ольга Стефанишина в Кабмине. Фото Фейсбук

По словам Ольги Стефанишиной, решение о сотрудничестве двух государств не проговаривалось на уровне президентов. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции убеждена, что оно не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членстве в НАТО. По ее словам, наша страна имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус. В частности действует оборонное соглашение с США и статус партнера НАТО с расширенными возможностями вместе с другими членами Альянса. В Конституции Украины уже закреплен стратегический статус на членство в НАТО, достичь которого можно последовательными шагами, выстраивая доверие и сотрудничество с союзниками.

По мнению Ольги Стефанишиной, никаких гарантий статус Украины "основного союзника вне НАТО" не дает, хотя и юридически не мешает войти в Альянс.

"Вместе с тем проект постановления, вынесенный на голосование в рамках внеочередной сессии, не имеет НИЧЕГО общего с этой дискуссией, зато его инициирования направлено на дискредитацию Украины, института Президента Украины и нивелирования усилий уже подробных к мобилизации единства в НАТО относительно членства Украины", — написала Ольга Стефанишина.

Она призвала народных избранников объединить усилия вокруг подготовки к историческому заседания Парламентской ассамблеи НАТО, которое пройдет в Украине в 2022 году.

Сегодня Верховная Рада может принять обращение к США относительно статуса основного союзника вне НАТО, сообщил на брифинге журналистам председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Этот статус дает возможность использования военных резервных запасов США в Украине, получать избыточные оборонительные материалы, возможность заключать меморандумы с Министерством обороны США.

Ранее Ольга Стефанишина рассказала , что нужно сделать Украине, чтобы стать членом НАТО. Она предложила пять законопроектов, которые могут это приблизить. 


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Источник: https://www.facebook.com/100000436136317/posts/4629524937071998/?d=n
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