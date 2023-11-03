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В Израиле после слов Небензи призвали Россию к ответу

Представители еврейского государства призвали все страны мира четко обозначить свою позицию по отношению к ХАМАСу

сегодня, 00:06
Автор:
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Константин Куликов
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МИД Израиля исключил возможность нейтралитета в конфликте с ХАМАС. Те, кто не осудили ХАМАС — это сторонники ХАМАС, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат на брифинге для иностранных журналистов. Об этом сообщают "Комментарии".

В Израиле после слов Небензи призвали Россию к ответу

Небензя стал отрицать право Израиля на самооборону

"Я хочу послать очень четкий сигнал международному сообществу: если вы не осуждаете ХАМАС, если вы не поддерживаете право Израиля на самооборону, то вы поддерживаете ХАМАС", — заявил Хайат.


Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал США и другие западные страны за заявления о наличии у Израиля права на самооборону. "хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет". Отвечая на вопрос СМИ о том, связаны ли его слова с заявлением российского постпреда, представитель МИД Израиля сказал: "Я выразился настолько ясно, насколько могу".

Напомним, что единогласно право Израиля на самооборону поддержали США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Украина. Напротив, противники Запада — Иран, Сирия, КНДР поддержали ХАМАС. Большинство арабских стран (за исключением ОАЭ) осудили насилие ХАМАС, но основным виновником нападения террористов назвали США и Израиль, которые, по мнению арабов, не дают палестинцам создать свое государство.

Россия де-факто примкнула к странам осуждающим Израиль — Путин заявил, что главной причиной вспышки насилия стал не ХАМАС, а нежелание США и Израиля создавать палестинское государство. Вслед за этим последовал официальный визит представителей ХАМАС в Москву.

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