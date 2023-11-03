В Израиле после слов Небензи призвали Россию к ответу

МИД Израиля исключил возможность нейтралитета в конфликте с ХАМАС. Те, кто не осудили ХАМАС — это сторонники ХАМАС, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат на брифинге для иностранных журналистов. Об этом сообщают "Комментарии".

Небензя стал отрицать право Израиля на самооборону

"Я хочу послать очень четкий сигнал международному сообществу: если вы не осуждаете ХАМАС, если вы не поддерживаете право Израиля на самооборону, то вы поддерживаете ХАМАС", — заявил Хайат.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал США и другие западные страны за заявления о наличии у Израиля права на самооборону. "хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет". Отвечая на вопрос СМИ о том, связаны ли его слова с заявлением российского постпреда, представитель МИД Израиля сказал: "Я выразился настолько ясно, насколько могу".

Напомним, что единогласно право Израиля на самооборону поддержали США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Украина. Напротив, противники Запада — Иран, Сирия, КНДР поддержали ХАМАС. Большинство арабских стран (за исключением ОАЭ) осудили насилие ХАМАС, но основным виновником нападения террористов назвали США и Израиль, которые, по мнению арабов, не дают палестинцам создать свое государство.

Россия де-факто примкнула к странам осуждающим Израиль — Путин заявил, что главной причиной вспышки насилия стал не ХАМАС, а нежелание США и Израиля создавать палестинское государство. Вслед за этим последовал официальный визит представителей ХАМАС в Москву.

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